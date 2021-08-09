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Bağcılar’da 9 yaşındaki kıza taciz zanlısı adliyeye sevk edildi
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da 9 yaşındaki kıza taciz zanlısı adliyeye sevk edildi

Bağcılar’da 9 yaşındaki kıza taciz zanlısı adliyeye sevk edildi

zanlı çıkarken görüntü

Kırköy Taciz İddiası Altın Kız Çocuğu Gözaltı 

-Arşiv görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyet sorgusu tamamlandı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan yabancı uyruklu 17 yaşındaki A.M. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. (MT-
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