Bağcılar’da 9 yaşındaki kıza taciz zanlısı adliyeye sevk edildi

- İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyet sorgusu tamamlandı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan yabancı uyruklu 17 yaşındaki A.M. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. (MT-
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