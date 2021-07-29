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Bağcılar'da 30 milyon değerinde sahte parfüm ele geçirildi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bağcılar'da 30 milyon değerinde sahte parfüm ele geçirildi

Bağcılar'da 30 milyon değerinde sahte parfüm ele geçirildi

Sahte parfümler

Ünlü Marka Lyon 

-Üretim yeri
-Yapılan inceleme

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da sahte parfüm imalatı yapılan bir iş yerine ve 3 depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan sahte parfüm ve şişeleme de kullanılan malzeme ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da bir iş yerinde ünlü markaların taklidi olan sahte parfüm üretildiği haberini aldı. Bir süre şahısları ve depoyu takibe alan ekipler bugün üretim yeri ve ürünlerin saklandığı depolara baskın düzenledi.
Düzenlenen baskında ekipler, sağlıksız ortamda üretilmiş 20 bin adet parfüm ve parfüm yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyona yakın olduğu belirlendi. Üretim yeri ve depolarda gerçekleştirilen incelemeler ve sayımın ardından ele geçirilen ürünler kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere emniyete götürüldü. (VK-ZA-
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