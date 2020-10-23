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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bağcılar’da 10 bin tablet dağıtımına başlandı

Bağcılar’da 10 bin tablet dağıtımına başlandı

Tablet dağıtımından görüntü

Kullar Öğrenciler 

-Bağcılar Belediye Başkanı konuşması detay
-Öğrenciler detay
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Covid-19 sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesiyle sınırlı imkana sahip öğrenciler için Bağcılar’da 10 bin tablet dağıtımına başladı.
İlk olarak Bağcılar’da bulunan Anafartalar İlkokulu’nda bin adet tablet öğrencilere dağıtıldı. Covid-19 sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesiyle EBA ulaşamayan öğrenciler için Bağcılar’da 10 bin tablet dağıtımı başladı.
İlk olarak Anafartalar İlkokulu’nda bin adet tablet öğrencilere dağıtıldı. Tablet dağıtımına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yıldız katıldı.
Tabletlerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. “Bağcılar’dan eğitime tam destek, bir tablet de siz alın, Bağcılar’da EBA’ya ulaşamayan öğrenci kalmasın” sloganıyla düzenlenen kampanyaya hayırsever iş adamları da katkı sağladı. Kampanyada emeği olan tüm kişilere teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Eğitimin her safhasında olmaya çalışıyoruz. Her zaman birinci önceliklerimizin başında eğitim geliyor. En fazla harcamayı da eğitme yaptık. Arsa temininden okul yapımına kadar birçok alanda eğitime destek verdik. Bağcılar’da gerçekten yardımlaşma dayanışma dendiğinde iş adamlarımız ve komşularımız bir araya gelerek bize destek olmaya çalışıyorlar. Hedefiz Bağcılar’da tableti olmayan öğrenci kalmayana kadar devam edecek” açıklamasında bulundu. Okulun 3. sınıf öğrencisi Eymen Taşlı, “Çok mutlu oldum. Duygulandım. Tabletim vardı ama EBA’ya giremiyordum. Bundan sonra derslerimi daha iyi takip edeceğim” dedi.

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