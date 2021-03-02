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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Bağcılar'da 10 bin aileye 200 ton patates yardımı

- Bağcılar'da 10 bin aileye 200 ton patates yardımı

Patates yüklü tırlar detay

Market Tarım Bild 

-Patateslerin çuvallanması detay
-Dağıtımı detay
-Ekipler detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar Belediyesi, tarım üreticisini desteklerken temin ettiği ürünleri de ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Bu amaçla Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan 200 ton patates ihtiyaç sahibi 10 bin aileye ikram edilecek. Patates üretiminin geçen yıla göre artmasına karşılık yaşanan talep düşüklüğü ülkedeki stok miktarını yükseltti. Bu durumun çiftçileri olumsuz etkilememesi için belediye başkanlıklarınca doğrudan üreticilerden ve üretici örgütlerinden olacak şekilde alım yapılmaya başlandı. Bu dayanışma seferberliğine Bağcılar Belediyesi de dahil oldu. Bu amaçla Tarım Kredi Kooperatiflerinden 200 ton patates satın alındı. Hafta sonu patateslerin yüklendiği TIR araçları İstanbul’a geldi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce de ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere 20’şer kiloluk çuvallar halinde dağıtılmaya başlandı. 10 bin ailenin kapısına kadar götürülerek kendilerine teslim edileceği bildirildi.
Hem üreticiyi hem de hemşerilerimizi sevindirdik Dayanışma kültürünün oluşturması adına önemli bir adım attıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu zor dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri sayısını 500'e çıkarma talimatı vererek büyük bir atılım göstermişti. Biz de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden patates temin ederek çiftçinin malının israf olmasına engel olduk. Böylece üreticiyi mağdur etmezken maddi durumu zayıf hemşehrilerimizi de sevindirmiş olduk” dedi.
İlçe sakinleri organizasyondan dolayı Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti. (EG-
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