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Bagajda gülümseten koltuk taşıma
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bagajda gülümseten koltuk taşıma

Bagajda gülümseten koltuk taşıma

otomobil detay

Kamera Uttu Cep Telefonu Yurdum İnsanı 

-bagajdaki koltuk detay
-aracın hareket etmesi
-Koltuğu tutan kişi detay
-koltuğu tutan kişinin yürümesi
-Görüntüyü çeken kişileri konuşması ve gülmeleri

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da otomobilin bagajına tutturulan koltuğu düşmesin diye arkadan kaldırarak yürüyen bir kişi gülümsetti. Edinilen bilgiye göre olay dün gece merkez Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Yakın mesafedeki koltuğu evine taşımak isteyen iki arkadaş ilginç bir yöntem buldu. Otomobilin bagajına konulan koltuk, dengeli bir şekilde durmadı. Bu kez bir kişi otomobili kullanırken, diğer kişi bagajdan koltuğun düşmemesi için kaldırdı. Araç ilerlerken bir kişide koltuğu kaldırarak taşımayı gerçekleştirdi. Bagajdaki zorlu koltuk taşıma anları ise balkondaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişiler gülerek, “Arkadaki adamın çilesine bakar mısın ama öndeki çok konforlu, yurdum insanı ay çok iyi”dedi.
(İA-
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