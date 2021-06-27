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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 10 kilo 880 gram esrar ele geçirildi

Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 10 kilo 880 gram esrar ele geçirildi

Operasyondan detaylar

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Dizüstü Bilgisayar Harekete Geç Cep Telefonu 

-Jandarmaların eve girmesi
-Oskar'ın arama yapması
-Jandarmaların arama yapması
-Dolapta ele geçirilen esrarın bulunması
-Ele geçirilen esrardan detaylar
-detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Narkotik köpeği Oskar tepki verdi, jandarma buldu GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir bağ evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, narkotik köpeği Oskar'ın yoğun tepkisi üzerine evdeki dolapta yaptıkları aramada 10 kilo 880 gram esrar ele geçirdi.Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir bağ evine operasyon düzenleyen Arıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, 10 kilo 880 gram esrar ele geçirdi. E.D.'ye ait bağ evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde arama yapan jandarmalara narkotik tespit köpeği Oskar da eşlik etti. Arama esnasında evin çocuk odasında bulunan bir dolaba Oskar tepki verdi. Oskar'ın yoğun tepki vermesi üzerine dolabın içinde detaylı arama yapan ekipler, 10 kilo 880 gram esrar, hassas terazi, 2 dizüstü bilgisayar ile bir cep telefonu ele geçirdi. Evinde bulunmayan şüpheli ikamet sahibi E.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüphelinin dini nikahlı eşi R.K. gözaltına alındı.
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