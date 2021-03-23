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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi

Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi

Emniyetin bağ evinde arama yapması

Polis Canada Kaçak Damacana 

-ele geçirilen içkiden detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da polis, bir ihbarı değerlendirerek, bağ evinde bin 234 litre el yapımı boğma rakı olarak bilinen kaçak rakı ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın el yapımı boğma rakı imal ve satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şahsın bağ evi olarak kullandığı ikamette yapılan aramada, 6 adet 200 litrelik varillerde bin 200 boğma rakı ham maddesi, 1 adet 19 litrelik damacanada 19 litre el yapımı boğma rakı, 3 adet 5 litrelik pet şişelerde 14 litre el yapımı boğma rakı olmak üzer bin 234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.Şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.
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