Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bağ evinde iple asılı bulundu

Bağ evinde iple asılı bulundu

- Polisin intikali

İntihar Cenaze Arabası Cenaze 

-- Savcının olay yerine gelişi
-- Ambulansın çamurdan çıkarılışı
-- Cenaze aracının çamurdan çıkarılışı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 67 yaşındaki şahıs bağ evinde iple asılı halde bulundu. Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Turan Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi mevkiinde bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde iple asmak suretiyle intihar eden 67 yaşındaki Mustafa Arabacı için bahse konu adrese giden 112 Acil Servis ekipleri gitti. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Muratlı Cumhuriyet Savcısı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenaze arabasına Mustafa Arabacı’nın cansız bedeni bindirilerek otopsiye gönderildi. İntihar olayına ilişkin soruşturma başlatıldı. (MÇ-DK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)
8'nci kattan düşen 22 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi8'nci kattan düşen 22 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Boşandığı eşini sokakta öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini sokakta öldürüp intihar etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement