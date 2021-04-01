Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı

Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı

Horoz dövüşünün yapıldığı yer

Horoz Dövüşü Jandarma Tarım Akalan Muhalefet 

-Horozlar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir bağ evinde horoz dövüşüne baskın yapan jandarma ekipleri 27 şahsı yakaladı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Palu İlçesine bağlı Umutkaya Köyü sınırlarında bir bağ evinde horoz dövüşleri düzenlendiğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen bağ evine baskın yapıldı. Baskında aralarında organizasyonu yapan şahıslar ile izleyicilerin de olduğu 27 şahıs yakalandı. Mekanda 5 Horoz ile 2 tavuk ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten ceza kesileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement