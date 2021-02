Bafra ve Alaçam’ın yüksek kesimlerindeki su sorunu çözüldü

-Vatandaşların suyla buluşması

-vatandaşlar ile röportaj

-Genel görüntü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'un Bafra ilçesi ve Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanan içme suyu sorunu tarihe karıştı. Memba kalitesindeki su büyük sevince yol açtı.Karadeniz Bölgesi’nin önemli tarım ovalarından Bafra ilçesinin yüksek rakımlı kırsal mahallelerindeki içme suyu sorunu tarihe karıştı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla SASKİ tarafından 6 milyon TL’lik yatırımla hizmete giren ve 26 mahallenin ihtiyacını karşılayan Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, 4 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Tesiste 19 bin 500 kilometre uzunluğunda isale hattıyla temin edilen ham su, saniyede 40 litre arıtılarak memba kalitesine getiriliyor. Ardından su mahallere dağıtılıyor. İlçenin içme suyu ihtiyacını büyük oranda karşılayacak kapasitedeki tesisle 2’si Alaçam ilçesine bağlı toplam 26 mahalleden 19’unun su hasreti giderildi. 8 bin 700 abone kesintisiz suya kavuşurken, 7 mahalledeki su alma yapısındaki altyapı çalışmaları ise tamamlanma aşamasına geldi.Su tankerleri boşa çıktıAçılışı 19 Ocak’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından gerçekleştirilen Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, Gökçeağaç, Azay, Keresteci, Barış, Eldavut, Kamberli, Kuşluğan, Selemelik, Terzili, Çataltepe, Dedeli, Gökçekent, Gökçesu, Hacıoğlu, Hıdırellez, İlyaslı, Kozağzı, Müstecep, Ortadurak, Örencik, Paşaşeyh, Türkköyü, Yağmurca, Yörgüç ile Alaçam ilçesine bağlı Akgüney ve Yeşilköy mahallelerindeki vatandaşlarda büyük sevince neden oldu.İçme suyu için geçmiş yıllarda su tankerleriyle büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Paşaşeyh Mahallesi Muhtarı Recai Tacir, “Çok sıkıntılar çektik. Pis su içiyorduk. Arıtma koyduk evlerimize ama yine de iyi değildi. Filtresi de 2-3 ayda doluyordu. Başkanımız gelip bizimle ilgilenerek sorunumuzu çözdü. Allah’a şükürler olsun suyumuz temiz. Hazır su kalitesinde akıyor. Çok uğraştık ama temizlik olsun, rahatlık olsun her şeyimiz değişti. Arıtma cihazlarını raflara kaldırdık. Şuan herkes mutlu ve huzurlu. Bizlere yardımcı olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı, yolu açık olsun” dedi.

50 yıldır su problemi çektiklerini hatırlatan Örencik Mahallesi Muhtarı Şaban Kurt, “Sondajımız vardı ama suyumuz çok kötüydü. Irmak kenarından dinamoyla basılıyordu. Çeltik tarlalarının içinde kalan sondaj, çok eskiydi ve iş göremez haldeydi. Su da lağım suyu gibiydi. 185 hanem var. İçmeyi bırakın kap bile yıkayamıyor, kullanamıyorduk. Çarşıdan bidonlarla su getirip içiyorduk. Su sorunumuz ortadan kalktığı için şimdi onu da bıraktık. Rahatlıkla içebiliyoruz. Çok güzel ve randımanlı suyumuz oldu. Son derece memnunuz. Herkes başkanımıza dua ediyor” diye konuştu.

İlçenin en uzak kırsal mahallelerinden 150 hanelik Müstecep’te yaşanan su sevinciyle ilgili konuşan muhtar Kurt Ziya Sezgin, 210 abonenin suya kavuştuğunu belirterek, “Yıllardır özlemini çektiğimiz içme suyu sorunumuz çok şükür halloldu. 8 köy ile başladığımız içme suyu sorunu 2’si Alaçam, 24’ü Bafra olmak üzere 26 mahalleye ulaştı. Şuanda sularımız akıyor ve çok memnunuz. Suyumuzun tadı da çok güzel. İnşallah bir daha kesilmez. Başta büyükşehir belediye başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen herkese, huzurlarınızda teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Demir: “Samsun her anlamda ihya olacak”Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, en son teknoloji ile arıtılan memba kalitesinde suyu vatandaşlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:“Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi gerek altyapı anlamında gerekse üst yapı konusunda en modern ve kaliteli hizmeti vatandaşımıza sunacağız. Yollarıyla, içme sularıyla üst yapı projeleriyle Samsun her anlamda ihya olacak. Türkiye'de ilke imza atacağız. 1 milyon 350 bin insanımızın tüm sıkıntılarına neşter vuruyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Gece gündüz çalışıyoruz. Bafra ilçemizdeki bu tesis ile memba kalitesinde suya kavuşan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalışmalarımız sürecek.”



loading...