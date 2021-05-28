--Sağlık raporu almak için hastaneye getirilişi



( SAMSUN ) Bafra'nın 'Sülün Osman'ı uslanmıyor- 2 yaşlı kadını daha dolandırmaktan gözaltına alındı SAMSUN



- Samsun'un Bafra ilçesinde seçtiği yaşlı kadınları dolandıran şüpheli gözaltına alındı. Dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde O.M'nin evine giden Recep Ö.(48) savcılıktan geldiğini söyleyerek "Cezaevinde yatan oğlumun yatak masrafları var" diyerek 500 lira aldı. Aynı gün içerisinde Mevlana Mahallesi'nde oturan 71 yaşındaki E.C'nin evine gitti. Bu sefer kendisini polis olarak tanıtarak "İstanbul'da oturan kızımın mahkeme masrafları var" diyerek 400 lira aldıktan sonra tekrar geleceğini söyleyip ayrıldı. Bugün de E.C’nin Mevlana Mahallesi'ndeki evine giderek yine para isteyen Recep Ö. komşularının şüphelenmesi üzere polise haber verildi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sağlık raporu alındı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahsın üzerinden çıkan 900 lira, dolandırılan mağdurlara iade edildi. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınlar hakkında önceden araştırma yapıp bilgileri topladıktan sonra harekete geçen Recep Ö., kurbanlarını ağına düşürüyor. Daha önce değişik tarihlerde "Arsa satacağım" diyerek gurbetçi vatandaşı 22 bin lira dolandıran, Bafra Asri Mezarlık’tan bir vatandaşa 5 bin liraya mezar satan ve 8 ay önce de yaşlı bir kadının evine zorla girerek saldırdığı iddiasıyla tutuklanan, bir süre yattıktan sonra cezaevinden çıkan, ünlü dolandırıcı Sülün Osman’ı aratmayacak işler yapan Recep Ö.’nün dolandırıcılıktan çok sayıda sabıka kaydı bulunuyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (ŞU-SLH-

