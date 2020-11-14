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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bafra’da silahla saldırı: 1 yaralı

Bafra’da silahla saldırı: 1 yaralı

Olay yerinden detay görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri Saldırı 


- Samsun’un Bafra ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi silahla yaralandı. Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.E.(29), ile S.P ve H.P. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada E.D.E. baldırına gelen kurşunla yaralandı. Yaralı şahıs özel bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli S.P. ve H.P’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Kurşunların biri 4 katlı binanın 3 kat penceresine isabet etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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