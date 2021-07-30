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- Bafra’da belediyenin diktiği çiçekleri söküp götürdüler
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bafra’da belediyenin diktiği çiçekleri söküp götürdüler

- Bafra’da belediyenin diktiği çiçekleri söküp götürdüler

Aracın gelişi ve bir kişi tarafından çiçeklerin koparılarak aracın bagajına koyulma anı ve aracın uzaklaşması

( SAMSUN ) SAMSUN

Cep Telefonu 


- Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Belediyesince, Emirefendi Mahallesi'nde yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında orta refüje dikilen çiçekler, kimliği belirsiz bir kişi tarafından söküldü. Emirefendi Mahallesi Emek Caddesinde, kimliği belirsiz kişiler, orta refüjün kenarında araçlarını durdurdu. Araçtan inen bir kişi dikilen çiçekleri söküp aracın bagajına koyduktan sonra uzaklaştılar. Çiçeklerin sökülerek araca alınma anı duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Mahalle sakinleri, Bafra Belediyesince, peyzaj çalışmaları ile dikilen çiçeklerin çalınmasına tepki gösterdi. (ŞU-MAY-
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