- Bafra’da belediyenin diktiği çiçekleri söküp götürdüler



- Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Belediyesince, Emirefendi Mahallesi'nde yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında orta refüje dikilen çiçekler, kimliği belirsiz bir kişi tarafından söküldü. Emirefendi Mahallesi Emek Caddesinde, kimliği belirsiz kişiler, orta refüjün kenarında araçlarını durdurdu. Araçtan inen bir kişi dikilen çiçekleri söküp aracın bagajına koyduktan sonra uzaklaştılar. Çiçeklerin sökülerek araca alınma anı duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Mahalle sakinleri, Bafra Belediyesince, peyzaj çalışmaları ile dikilen çiçeklerin çalınmasına tepki gösterdi. (ŞU-MAY-

