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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bafra’da 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu

- Bafra’da 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu

-Hükümet konağı önünde istiklal marşının okunması

Siyasi Parti Zabıta Polis Ekipleri Rtürk İstiklal 

--Konvoyun hareket edişi
--İlçe Merkezinde siren ve marşlar eşliğinde konvoyun geçişi
--balkonlarda ki vatandaşlar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Hükümet Konağı önünde Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenoçak, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis otoları, askeri otolar, zabıta ekipleri ve vatandaşların katılımıyla oluşturulan konvoy siren sesleri ve marşlar eşliğinde ilçe turu attı. Türk bayrağı asılı balkonlarda vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşadı. (ŞU-SLH-Y)
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