- BAE Mali İşler Bakanı ve Ekonomi Bakanı İsrail'de



- İsrail ile BAE arasında ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında BAE üst düzey bir heyet İsrail'e geldi. Heyette, BAE Mali İşler Bakanı Obaid Al-Tayer ve BAE Ekonomi Bakan Abdullah bin Touq bulunuyor. İsrail ile BAE arasında ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında BAE üst düzey bir heyet İsrail'e geldi. Heyette, BAE Mali İşler Bakanı Obaid Al-Tayer ve BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq ile beraber ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin bulunduğunu öğrenildi. Ziyaret sırasında BAE heyetinin İsrailli yetkililer ile ekonomik sektörlerde dört anlaşma imzalayacağı belirtildi. Öte yandan, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı.



loading...