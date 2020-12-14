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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- BAE heyeti Burak Duvarı'nı ziyaret etti

- BAE heyeti Burak Duvarı'nı ziyaret etti

- BAE heyetinin Ağlama Duvarı ziyaretinden görüntüler

( KUDÜS ) KUDÜS

Polis Resmi Tören İsrail 


- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme anlaşması imzalanmasının ardından BAE'den bir heyet İsrail'e geldi. Heyet, İsrail polisinin koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti. Heyet, ziyaret sırasında kendilerini karşılayan Yahudi yerel halkı el sallayarak selamladı. İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle imzalanmıştı.
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