Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- BAE’den Tunus Devlet Başkanı Said’e destek - “Tunus'un güvenliği ve istikrarını destekleyen her eylemin yanındayız”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- BAE’den Tunus Devlet Başkanı Said’e destek - “Tunus'un güvenliği ve istikrarını destekleyen her eylemin yanındayız”

- BAE’den Tunus Devlet Başkanı Said’e destek - “Tunus'un güvenliği ve istikrarını destekleyen her eylemin yanındayız”

Anwar bin Muhammed Gargash’ın konuşması

( TUNUS ) - BAE’den Tunus Devlet Başkanı Said’e destek- “Tunus'un güvenliği ve istikrarını destekleyen her eylemin yanındayız” TUNUS

Uluslararası Ekonomi 


- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomatik Danışmanı Anwar bin Muhammed Gargash, Tunus Devlet Başkanı Kays Said ile yaptığı görüşmede, BAE'nin, Tunus'un güvenliği ve istikrarını destekleyen her eylemin yanında olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomatik Danışmanı Anwar bin Muhammed Gargash, Tunus ziyareti kapsamında Kartaca Sarayı’nda Tunus Devlet Başkanı Kays Said tarafından kabul edildi. Gargash, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın Said’e ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin yolları ve ortak endişe konuları hakkında gönderdiği yazılı mesajı iletti. Görüşmede Gargash, BAE'nin Tunus'un güvenliği ve istikrarını destekleyen her eylemin yanında olduğunu vurgularken, uluslararası topluma, sağlık sorunları ve ekonomik zorluklarla mücadele eden Tunus’un yanında olmaya çağırdı. Gargash ayrıca, BAE'nin bir sonraki aşamada Tunus ile işbirliğini güçlendirme arzusunu dile getirdi.
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı