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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Bademlidere projesi mayıs ayında başlıyor

- Bademlidere projesi mayıs ayında başlıyor

- Bilgi için

( ANKARA ) ANKARA

Futbol Sahası Piknik Alanları Tıbbi Bitkiler Yurttaş Yağmur Suyu 


- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, daha sönce kamuoyuna "İkinci Atatürk Orman Çifliği" olarak açıkladıkları Bademlidere Şehir Parkı’nda çalışmaların mayıs ayında başlayacağını duyurdu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bademlidere Şehir Parkı projesinin mayıs ayında başlayacağını açıkladı.
Şehir Parkı’nı yeni bir Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) olarak Ankara’nın hizmetine sunacaklarını söyleyen Alper Taşdelen, 750 dönümlük alana kurulacak ve yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğündeki Parkın, tematik alanlara sahip olacağını belirtti.
Bademlidere Şehir Parkı’nın Ankara’ya ikinci bir AOÇ olarak kazandıracaklarını kaydeden Başkan Alper Taşdelen, “Bademlidere Şehir Parkı, kendine yeten, bakım maliyetleri düşük, ekolojik döngüleri gözeten; yağmur suyu kullanımını sağlayan, ekolojik binalar barındıran, alternatif enerji kaynakları tesis eden, mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip olacak. Bademlidere Şehir Parkı; her metrekaresi ile yeşilin, doğanın bütün güzelliklerini içerecek. Sadece Ankara’da değil ülkemin her köşesinde vatandaşlarımızın gelip göreceği, mutlu olacağı bir kent parkı olacak. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankayamıza kazandıracağız. Amsterdam-Voldenpark, Moskova-Bitsevsky Park, New York-Central Park, Melbourne-Flagstaff Gardens, Londra-Hyde Park gibi kenti simgeleyen bir parkı halkımızın hizmetine sunacağız. Atatürk Orman Çiftliği’ne benzer bir şekilde inşa edeceğiz. Atamızın hatırasını yeniden Çankaya’da yaşatacağız” açıklamasında bulundu. Tematik alanlar Bademlidere Şehir Parkı’nda yağmur sularının toprakta kalması, hızla buharlaşıp yok olmaması, erozyonun önlenmesi ve aynı zamanda toprak yapısının iyileştirilmesi amacıyla doğal bitki örtüsünde yer alan türlerle ve az su isteyen (kanaatkar) bitkilerle çeşitlendirme yapılacak. Özel alanlarda tasarlanan bahçelerin yer alacağı Parkta, yenilenebilir bitkiler, tıbbi bitkiler, sukulent, kaya, heykel ve seramik, gül, kokulu bitkiler bahçesi gibi çeşitli tematik alanlar yer alacak. Parkta, doğa sporlarının yapılabildiği alanlar ile barbekülü ve barbeküsüz piknik alanları da yer alacak. Park her yaş grubundan vatandaşların yararlanabileceği ve engelli yurttaşların kullanımına uygun olarak inşa edilecek. (BC -
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