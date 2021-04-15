Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası’nda görsel şölen

-Akdamar Adasından detay görüntüler

-Ziyaretçilerden görüntüler

-Ziyaretçilerden röportajlar



( VAN -ÖZEL-DRONE)- Görselliğiyle ziyaretçilerini mest eden Akdamar Adası ziyaretçilerini ağırlıyor VAN



- Van Gölü’nde bulunan ve Nisan ayında badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, seyri doyumsuz görsel şölen sunuyor. Van'da yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Özellikle Nisan ayında badem ağaçlarının çiçeklenmesi ile ziyaretçi sayısında büyük yoğunluk yaşanan Akdamar Adası’nın zirve noktasına çıkan ziyaretçiler, adanın Gevaş ilçesinde bulunan karlı Artos Dağı’yla bütünleşerek oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıyor. Badem ağaçlarının açtığı pembe ve beyaz çiçekler adaya farklı bir güzellik katarken, çiçek kokuları ve adayı mesken tutan martı sesleri ziyaretçileri mest ediyor. Yılın bu mevsiminde adayı ziyaret eden doğa fotoğrafçıları, badem çiçekleri ile renklenen ada, Akdamar Kilisesi ve Artos Dağı’nın oluşturduğu eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor. Adayı ziyaret eden Kanadalı doğa fotoğrafçısı Joshua Ryvers, Akdamar Adası’nın badem çiçekleriyle oluşturduğu güzelliği görmek ve fotoğraflamak için geldiğini belirterek, “1,5 senedir Antalya’da yaşıyorum. Ondan önce İstanbul’da yaşıyordum. Akdamar Adası’na geldim. Kilise çok güzel. Badem çiçekleri açmış ve dağlarda kar var. Çok güzel bir mevsimde geldik, güzel fotoğraflar çekiyorum ve geziyorum” dedi.

Adayı gezen Tayvanlı gezgin ve rehber Susan Wang ise rehberlik yaptığı için dünyanın birçok yerini gezdiğini belirtti.

Van’ı ve özellikle Akdamar Adası’nı çok merak ettiği için fırsat bulur bulmaz geldiğini ifade eden Tayvanlı gezgin ve rehber Susan Wang, “Ben ilk defa geldim ve çok hoşuma gitti. Manzara çok güzel, çiçekler, ağaçlar çok güzel. Çok güzel bir kilise var. Ben 2 sene önce Van’ı duydum ama haritada bir yer olarak biliyordum. Ama bugün gerçekten geldim ve çok güzel bir yer olduğunu gördüm. Aklımda kalan çok güzel bir hatıra olacak” diye konuştu.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde görev yapan öğretmen Dicle Tuna ise bahar mevsiminde güzelleşen Akdamar Adası’nı gezmeye ve fotoğraflamaya geldiklerini belirterek, “Bugün Akdamar Adası’na badem çiçeklerinin açmasını fırsat bilerek fotoğraf çekmeye geldik. Boş zamanlarımda hobi olarak fotoğraf çekimiyle ilgileniyorum. Muhteşem bir manzara ile karşılaştım. Artos Dağı, Akdamar Adası ve badem çiçekleri gerçekten birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Van ilimizin güzelliklerini canlı olarak yaşadım. Çok beğendim, çok güzel ve herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi.





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