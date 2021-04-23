Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bacasına sıkışan martıyı, site sakini kurtardı. Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakini Ünal İmir (56), sitenin zemin katındaki kalorifer dairesine inerek, malzemeleri aldığı sırada sesler duymaya başladı. Sese yönelen İmir, kalorifere bağladı bacadan kuş sesi duydu. Bacayı açan İmir, sıkışan martıyı dakikalar içinde kurtararak doğaya saldı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
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