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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bacanın içine düşen yavru kedi kurtarıldı

Bacanın içine düşen yavru kedi kurtarıldı

Kedinin kurtarılması

( MUĞLA ) MUĞLA

Harekete Geç Yavru Kedi 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evin bacasının içine düşen yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Koyunbaba Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yer alan bir sitedeki evin baca kısmında kedi sesi geldiği ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri baca içerisine düşen kedinin önce yerini belirledi. Bacanın bulunduğu duvar kırılarak yavru kedi dışarıya çıkarıldı. Site sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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