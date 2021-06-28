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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bacaklarını otomobilin camından sarkıtarak yolculuk yaptı

Bacaklarını otomobilin camından sarkıtarak yolculuk yaptı

-Cep telefonu-

Bild Kışla Irak 

-Otomobilin seyri
-Yolculunun bacaklarını dışarı atması
-Bacakların dışardan detayları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bacaklarını otomobilin dışında sarkıtarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.Kahramanmaraş - Adana karayolunda bir otomobildeki yolcunun rahat tavrı dikkat çekti. Başka bir otomobildeki yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, seyir halinde yoluna devam eden otomobilin arka koltuğundaki bir kişi, bacaklarını pencereden dışarı bıraktı. Şehirlerarası karayolunda uzun süre bacakları dışarda yolculuk yapan otomobil kazaya da davetiye çıkardı.Otomobil çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzaklaştı.
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