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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti

Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti

kedinin kurtarılma anları

Yavru Kedi Irak 

-itfaiyecinin açıklaması

( ÇORUM -ÖZEL) Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı- İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde bacadan düşerek aspiratörün motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlginç olay, Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede berberlik yapan Bekir Türkmen, mutfaktan kedi sesleri geldiğini duydu. Sesin nerden geldiğini bulmaya çalışan Türkmen, mutfaktaki aspiratörün içerisinde yavru bir kedi olduğunu fark etti. Türkmen, bunun üzerine Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve giden itfaiye ekipleri de gördükleri manzara karşısında şaşırdı. İlk olarak aspiratörü söken İtfaiye ekipleri, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından yavru kediyi aspiratörün içerisinden kurtardı. Sungurlu Belediyesi’nde görevli itfaiyeci Köksal İncel, “Fevzipaşa Mahallesi'nden bir ihbar aldık. Belirtilen adrese gittiğimiz de mutfak aspiratörünün motor kısmında içerisinde kedi yavrusu olduğunu gördük. Yaptğımız çalımalar sonucu kedi yavrusunu kurtararak annesinin yanına bıraktı. Bütün canlılar bizim için çok değerli” dedi.

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