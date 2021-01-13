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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bacadan çıkan yangında ahşap ev kül oldu

Bacadan çıkan yangında ahşap ev kül oldu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve evden genel görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Ahşap Ev Akkale Şebeke Suyu Yangına Müdahale Trol 


- Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Yaykın köyünde bacadan çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Avcı’ya ait iki katlı ahşap ev, öğle saatlerinde bacadan çıktığı tahmin edilen yangın ile kullanılamaz hale geldi. 2 oğlu ile birlikte yaşayan Avcı ailesinden yangın esnasında dışarıda olduğu öğrenildi. Komşuların dumanı fark etmesi üzerine Çan Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine itfaiye gelinceye kadar köylüler şebeke suyu ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, içindeki eşyalar da kurtarılamadı. (SŞ-MŞ)
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