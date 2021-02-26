Bacadan çıkan yangın evi yaktı

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( AFYON KARAHİSAR)- Yangını söndürmek isteyen ev sahipleri başarılı olamayınca kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardılar AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar'da iki katlı binanın bacasında çıkan yangın eve sıçrayınca büyük korku yaşandı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda, ev sahipleri bir süre yangını söndürmek için uğraşsada bunda başarılı olamayınca kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardılar. Olay, Burmalı mahallesinde meydana geldi. İki katlı bir binanın bacasında oluşan sorun nedeniyle yangın çıktı. Yangına evde kiracı olarak yaşayan Arif Uysun (58) müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Daha sonra hemen itfaiyeye haber veren Uysun, yangın büyünce evden çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre dar olan ara sokaklardan geçebilmek için mücadele verdi. Küçük olan itfaiye aracı binaya ulaştı. Daha ise büyük araçlardan yangının bulunduğu alana hortumlar çekildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının, soğutma çalışmaları sonrasından bacadan çıktığı anlaşıldı. Yangına müdahale edemediğini ifade eden Uysun, "Arka tarafta soba yanıyordu. Bacalar birbirine ekliymiş. Ekli olunca bacadan ateş çıkıyor. Ben ateşi görünce müdahale edemedim. Tamamen yanıyordu. Epey zarar var. Yatak yorgan, günlük kullanılacak eşyalar yandı işte" dedi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. (MT-GC)



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