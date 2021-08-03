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Bacada çıkan yangın paniğe neden oldu
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bacada çıkan yangın paniğe neden oldu

Bacada çıkan yangın paniğe neden oldu

BACADAN ÇIKAN DUMAN DETAY

Yangın Altın Yangına Müdahale Trol 

-YANGIN ÇIKAN LOKANTADAN DETAY
-İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALE ETMESİ

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da bir lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken, iş yerinde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana geldi. Lokantanın bacasından çıkan dumanı gören işletme sahibi ve vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale etti. Çıkan yangına müdahale eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldıktan sonra, soğutma çalışmaları yaptı. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. (ET-ÖB-Y)
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