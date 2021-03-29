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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
-Baca yangını paniğe neden oldu

-Baca yangını paniğe neden oldu

-baca yangını detay

Bild Efes Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

--itfaiye müdahalesi ve panik anları detay

( SİVAS )- Sivas’ta 3 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan bacada çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izledi SİVAS

- Sivas’ta 3 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan bacada çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izledi. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 12.00 sıralarında Çayyurt mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bacasında meydana geldi. Bacadan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sivas Belediyesi İtfaiyesi kısa sürede olay yerine geldi. Alarma geçen ekipler büyük bir panik yaşadı. Cadde üzerinde bulunan vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin bacada çıkan yağını söndürmesinin ardından derin bir nefes alındı. (DK-GF-
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