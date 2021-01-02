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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Baca yangını korkuttu mahalleli bu kez sokağa değil balkon ve pencere koştu

Baca yangını korkuttu mahalleli bu kez sokağa değil balkon ve pencere koştu

Yangın Yerinden Görüntüler

Polis Uttu Yangına Müdahale 

-vatanda Cam Balkona Çıkma Görüntüsü
-polis Ve İtfaiye Görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesinde 4 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın korkuttu. Yangını gören mahalleli bu kez sokağa değil balkon ve pencerelere koştu. Edinilen bilgilere göre yangın İstiklal Caddesi Numara 111 adresinde bulunan 4 katlı binanın bacasından çıktı. Binanın bacasında çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler bacadan çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahallede oturan meraklı vatandaşlar bu kez sokağa çıkmadı. Vatandaşlar olan biteni balkon ve camlara çıkarak izlediler. Olay yerinde polis önlemler alarak kimsenin dışarıya çıkmasına izin vermedi. Yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.
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