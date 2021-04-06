Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti

-- Hayatını kaybeden kadının fotoğrafı



( TRABZON -FOTO) TRABZON



- Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangında babasının evde olduğunu düşünen kızı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesindeki Ağaçlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Hikmet Ülken’e ait evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tek katlı ahşap evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Hikmet Ülken'e ait evin yaz aylarında kullanıldığı öğrenilirken, babasının evinin yandığını duyan kızı Ayşe Ülken (51), babasının evde olduğunu düşündü. Babasının ilçe merkezindeki evinde olduğunu bilmeyen Ayşe Ülken babasının yanan evde olduğu düşünerek fenalaştı. Kalp krizi geçiren Ayşe Ülken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



loading...