- Babasının sırtında taşıdığı Batuhan’a jandarmadan anlamlı ziyaret

-detaylar

-Batuhan'a hediyelerin verilmesi

-Baba Halil Şahin konuşması

-Batuhan'ın konuşması

-kardeşlerin konuşması

-Anne Fatma Şahin konuşması

-arşiv



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya’da doğuştan bedensel engelli olan 10 yaşındaki Batuhan’ın okumak için babasının sırtında her gün 1 kilometre yol gitmesinin gündeme gelmesi ile yardımseverleri de harekete geçirdi. Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de büyüyünce asker olmak isteyen Batuhan’ı evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Küllümağara Mahallesinde yaşayan bedensel engelli 10 yaşındaki Batuhan Şahin’in tekerlekli sandalyesi ve okula giden yollarının olmaması nedeniyle 3 yıldır babasının sırtında okula gitmesi tüm Türkiye’yi duygulandırdı. Haberin ardından ülkenin dört bir yanında hayırsever vatandaşlar Batuhan’a destek olmak için harekete geçerken, Yeşilyurt Belediyesi’de Batuhan’a tekerlekli sandalye götürerek, yolun yapımı için çalışmalara başladı.

Yeşilyurt İlçe Jandarma İlçe Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu ile jandarma görevlileri de, büyüyünce jandarma olmak isteyen Batuhan’ı ve ailesini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Batuhan’a oyuncak jandarma aracı hediye eden jandarma görevlileri, ailenin de her zaman yanında olacaklarını söyledi.



Baba Halil Şahin, jandarmaya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek devletin şefkatli elini her zaman gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.



Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Fatma Şahin’de yollarının yapılacak olması ve çocuklarının okula sorunsuz gidecek olması nedeniyle yetkililere teşekkür etti. (SD-



loading...