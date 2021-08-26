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Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da hayatını kaybetti

Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da hayatını kaybetti

hastane morgundaki cenaze aracı

Yaşam Mücadelesi Adli Tıp Silahlı Saldırı Cenaze Aracı Adli Tıp Kurumu 

-ağlayan yakınları
-cenaze aracının adli tıp kurumuna götürülmesi
-cenazenin Suruç'a gelmesi
-mezarlıktaki kalabalık
-ağlayan yakınları
-genel ve detaylar
-arşiv-
-baba ve oğlunun fotoğrafı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde içinde oldukları otomobile açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Kadir Altın’ın ağır yaralanan 11 yaşındaki oğlu Yusuf Altın da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustosta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kadir Altın'ın kullandığı 34 RU 7843 plakalı otomobile, önünü kesen başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sürücü Kadir Altın (47) ile oğlu Yusuf Altın (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Kadir Altın kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Yusuf Altın ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yusuf Altın, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Yusuf Altın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde babasının mezarının yanına defnedildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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