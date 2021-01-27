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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Babasının mezarı başında ölü bulundu

Babasının mezarı başında ölü bulundu

Polisin çalışması

Adli Tıp Adli Tıp Raporu Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Adli Tıp Kurumu 

-Ölen şahsın görüntüsü
-Pompalı tüfek
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) -- Adana’da 26 yaşındaki genç, 15 yıl önce kaybettiği abasının mezarı başında ölü bulundu- İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı ADANA

- Adana’da bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, İstiklal Mahallesindeki Burak Mezarlığında meydana geldi. Güvenlik görevlileri mezar başında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112’yi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri şahsın karnına bir el pompalı tüfekle ateş edilerek öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri ise olayın nasıl gerçekleştiğini ve şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahsın 26 yaşındaki Hidayet Ablak olduğu belirlendi. Mezarın da 2006'da kaybettiği babası Mehmet Ablak’a ait olduğunu anlaşıldı. Polis olay yerinde 1 pompalı tüfek ele geçirirken, Ablak’ın intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ablak’ın üst aramasında ya da çevrede herhangi bir not bulunmazken kesin ölüm nedeni adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak. Ablak’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (FKE-
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