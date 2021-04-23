Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti

Babasının Dicle Nehri'ne attığı çocuk hayatını kaybetti

Nehirden çocuğun çıkarıldığı anlar

İlk Müdahale Hastane Akalan Sudan 

-Çocuğun fotoğrafı

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre, babası tarafından Dicle Nehrine atılan 4 yaşındaki çocuk 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cizre’de 15 Nisan 2021’de, olaydan yaklaşık 10 gün önce eşinden boşanan Hugır Mübariz, akşam saatlerinde oğlu Kemal Mübariz ile Dicle kenarındaki parka geldi. Çocukla bir müddet parkta dolaşan Hugır Mübariz, 4 yaşındaki oğlunu nehre attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaşındaki çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman’a sevk edilirken, Polisler tarafından yakalanan baba Hugır Mübariz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batman’da tedavi altına alınan Kemal Mübariz hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement