Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Babasının arabasını izinsiz aldı, kaçarken polisi yaraladı

Babasının arabasını izinsiz aldı, kaçarken polisi yaraladı

Otomobilden detaylar

Hastane Polis Memuru Araç Kullanmak Harekete Geç Polis Ekipleri 

- Çocuk sürücüden detaylar
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Olayda yaralanan bir polis hastaneye kaldırıldı- 5 bin 500 TL ceza kesildi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da babasının otomobilini kaçırdıktan sonra bir başka araca çarpan çocuk kaçtığı esnada bir polise çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan Sefa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuk yaşta ehliyetisiz sürücü ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İddiaya göre gizlice babasının aracını alan çocuk yaştaki B.B.Ü., sokak aralarında karşısında polisi görünce idaresindeki 59 KC 884 plakalı araç ile kaçmaya çalıştı. Otomobil ile kaçmaya çalışan 16 yaşındaki B.B.Ü., o anki panikle park halinde bulunan 59 YB 143 plakalı bir otomobile ardından ise onu durdurmaya gelen polis motosikletine çarptı. 1 polis yaralandı Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletin üzerinde bulunan 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kazada hafif şekilde yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Sokak arasında kıstırılan otomobildeki çocuk ise polis ekiplerince araçtan indirildi. Olaya ilişkin ehliyetsiz araç kullanmak, kullandırmak ve trafiği tehlikeye düsürmekten yaklaşık 5 bin 500 lira ceza kesildi. Emniyet ekiplerince çocuk yaştaki sürücü emniyete götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (HLD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı