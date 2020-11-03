Babasının arabasını izinsiz aldı, kaçarken polisi yaraladı

- Çocuk sürücüden detaylar

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- Olayda yaralanan bir polis hastaneye kaldırıldı- 5 bin 500 TL ceza kesildi TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'da babasının otomobilini kaçırdıktan sonra bir başka araca çarpan çocuk kaçtığı esnada bir polise çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan Sefa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuk yaşta ehliyetisiz sürücü ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İddiaya göre gizlice babasının aracını alan çocuk yaştaki B.B.Ü., sokak aralarında karşısında polisi görünce idaresindeki 59 KC 884 plakalı araç ile kaçmaya çalıştı. Otomobil ile kaçmaya çalışan 16 yaşındaki B.B.Ü., o anki panikle park halinde bulunan 59 YB 143 plakalı bir otomobile ardından ise onu durdurmaya gelen polis motosikletine çarptı. 1 polis yaralandı Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletin üzerinde bulunan 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kazada hafif şekilde yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Sokak arasında kıstırılan otomobildeki çocuk ise polis ekiplerince araçtan indirildi. Olaya ilişkin ehliyetsiz araç kullanmak, kullandırmak ve trafiği tehlikeye düsürmekten yaklaşık 5 bin 500 lira ceza kesildi. Emniyet ekiplerince çocuk yaştaki sürücü emniyete götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (HLD-



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