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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Babasının 40 yıllık işini bıraktı, annesiyle ekmek fırını açtı

Babasının 40 yıllık işini bıraktı, annesiyle ekmek fırını açtı

Anne ve oğlunun birlikte hamur yapıp fırına ekmek sürmesi. Oğlunun ve annesinin çalışmalarından detaylar. Baba, oğlu ve anneyle röportajlar

( AMASYA ) AMASYA

Tarım Ekmek Fırını Oğlan Çalışan Anne Irak 


- Amasya’da yaşayan Muhammed Ali Keleş, babasının 40 yıllık torna atölyesindeki işini bırakıp 20 yıldır fırında çalışan annesiyle birlikte ekmek fırını açtı. Küçük kapasitedeki bir fırınla faaliyete başlayan anne ve oğlu 4 yılda işlerini büyüterek ‘Gül’ adını verdikleri ekmek fırınını kurdu. Gül gibi geçinen ortaklar şimdi de yaşadıkları Ziyaret beldesinden kent merkezine köy ekmeği pazarlamaya başladı.
Atölyesinde 40 yıldır tornacılık, kaynakçılık ve tarım aletleri imalatı yapan Ali İhsan Keleş, birlikte çalıştığı ve büyük umutlarla işleri devretmeyi planladığı oğlunun annesinin 20 yıllık mesleği fırıncılığa geçmesine önce üzüldü. Sonrasında oğlunun tercihine saygı duyan 65 yaşındaki Keleş, “Bizim oğlan babasının mesleğini bıraktı anasının mesleğine devam ediyor. Bizim işlerde veresiye çoktu. Koşullar zordu. Fırıncılıkta ise günlük para dönüyor. Düzenleri de güzel. Ekmeklerini de tutturdular” dedi.
Katkı maddesi içermeyen ekşi mayalı köy ekmeği üretimi yaptıkları fırınlarında günde 400 ekmek satışı yapar hale geldiklerini anlatan evli ve 2 çocuk babası Muhammed Ali Keleş, “Baba mesleğini bırakıp anne mesleğini seçtim. Ben de ekmekçi oldum. Kararımdan çok memnunum” diye konuştu.
Mesleğine merak duyan oğluna fırıncılığın büyük sorumluluklarının olduğunu anlattığını belirten anne Fatma Keleş de üretim hazırlıklarına çok erken saatlerden itibaren başladıklarını söyledi.

Hamurları şekillendirip fırında pişirirken manilerde seslendiren Keleş, kent merkezinde satış büfesi kurmak için yetkililerden destek istedi. Keleş ailesinin fırını ayrıca selfservis hizmeti de veriyor. Fırından yeni çıkan ekmekleri girişteki dolaba dizen işletme sahipleri sonrasındaki süreci ise güven duydukları müşterilerine bırakıyor. Ekmeği alan müşteriler parayı dolabın içindeki kutunun içine bırakıyor. Para üstünün alınması gerektiğinde ise sayarak ceplerine koyup fırından ayrılıyorlar. (MÇ-SLH-
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