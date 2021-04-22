Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

-Sağlık ekiplerinin yerde yatan baba Umut Keser’in ölüp ölmediğine bakması

-Evin önünden genel görüntü

-Olayda kullanılan bıçağın görüntüsü

-Ambulansın görüntüsü

-Anne Cennet Keserin polislere olayı anlatması

-Olay yerinden genel görüntü



( ADANA ) ADANA



- Adana’da bir kişi babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdükten sonra devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4199 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferhat Keser babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser’i henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat, annesi Cennet Keser’in önünde babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Baba Halil Keser ile ağabey Ufuk Keser kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren Ferhat Keser ise evden kaçarak yolda devriye gezen polis ekiplerine babasını ve kardeşini bıçakladığını söyleyerek teslim oldu. Sağlık ekipleri baba Halil Keser’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağabey Ufuk Keser’de Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağabey Umut Keser, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Ferhat Keser ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



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