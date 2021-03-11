Babasını öldüren 17 yaşındaki katil zanlısına olay yerinde tatbikat yaptırıldı

-- Olay mahalline getirilmesi

-- Tatbikat yaptırılması

-- Metruk binadan ve şerit

-- İkametine getirilmesi

-- Savcılık ve polis araçları



( ZONGULDAK )- Baba katili genç tutuklanarak cezaevine gönderildi ZONGULDAK



- Zonguldak'ta 43 yaşındaki maden işçisi Yalçın Karadöngel'in öldürülmesinin ardından ekiplerce gözaltına alınan 17 yaşındaki oğlu E. Karadöngel'e olay mahalli ve evlerinin çevresinde tatbikat yaptırıldı. 17 yaşındaki genç çıkarıldığı adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 43 yaşındaki iki çocuk babası maden işçisi Yalçın Karadöngel, gece saatlerinde çıktığı işyerinden evinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak maden işçisi Yalçın Karadöngel olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin faili yada failleri üzerinde derinleştirilen soruşturmada aile üyelerinin ifadelerine de başvuruldu. Çapraz sorguya tutulan Yalçın Karadöngel'in 17 yaşındaki oğlu E. Karadöngel'in; babası Yalçın Karadöngel ile geçimsizlik yaşadığı ve aralarında çıkan tartışma nedeniyle babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Ekiplerce gözaltına alınan E. Karadöngel, emniyetteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

Burada da ifadesi alınan 17 yaşındaki şüpheli için olay mahallinde ve evlerinin çevresinde tatbikat yaptırıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerindeki tatbikatta yer aldı. Şüpheli; olayın yaşandığı evlerinin 500 metre uzaklıktaki metruk bir binaya getirildi.

Bina önü ve çevresine şerit çeken ekipler, koluna girdikleri E. Karadöngel ile birlikte tatbikat yaptı. Burada sorulan bazı soruları yanıtlayan şüpheli genç, ardından yaşadıkları eve getirildi.

Keşif heyeti buradaki incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı. E. Karadöngel'in babası Yalçın Karadöngel'i ateş ederek öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı Zonguldak Adliyesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Baba candır, gölgesi yeter" Hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Baba candır, gölgesi yeter' paylaşımında bulundu. Öte yandan maden işçisinin oğlu E.K. ile birlikte ilçede eşya satışı yaptıkları işyerinin bulunduğu öğrenildi. (OA



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