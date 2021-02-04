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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Babasını kalbinden bıçaklayan oğul tutuklandı

Babasını kalbinden bıçaklayan oğul tutuklandı

- Adliye görüntüsü

İlk Müdahale Çatı Katı İhbar Hattı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-_Çocuğun araçtan indirilip adliyeye getirilişi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinde babasını kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan F.U (17) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, dün gece saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki F.U. 112 ihbar hattını arayarak babasının bıçaklandığını, kırmızı montlu, zayıf yapılı orta boylarda sarı saçlı birinin olay yerinden kaçtığını bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çatı katında bulunan dairenin kapısında yerde kanlar içinde yatan baba Mehmet U.’ya (49) ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Marangoz ustası olduğu öğrenilen Mehmet U. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra suçunu itiraf eden 17 yaşındaki F.U'nun iddiaya göre kendisini hırsızlık yaptığı iddiasıyla şikayet eden ve bu sebepten tartıştığı babası Mehmet Uzşener'i kaldıkları evde kalbinden bıçakladığı öğrenildi. F.U çıkarıldığı mahkeme tarafından “Kasten adam öldürmek suçundan” tutuklandı. (GK-OD-Y)
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