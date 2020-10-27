Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Babasını bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Babasını bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Babasını bıçaklayan çocuğun polisin yanında yürümesi

Polis Akalan 

-Adliye binasına girişi
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da babasını bıçakla ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.K. evlerinde tartıştığı babası İ.K.'ye (49) bıçakla saldırdı. Olayda sol göğsünden, sol kolundan ve sırtından bıçaklanan baba İ.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Babasını bıçaklayan İ.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen İ.K. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement