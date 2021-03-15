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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu

Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu

olay yerinden görüntü

Polis Gecekondu Direksiyon 

-polisten görüntü

( İSTANBUL ) -- Sultangazi'de yaşları 15 ile 16 arasında değişen üç arkadaş izinsiz olarak aldıkları kamyonet ile dolaşırken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir gecekondunun çatısına uçtu İSTANBUL

- Sultangazi'de yaşayan 16 yaşındaki genç, babasından izinsiz kamyoneti alarak arkadaşları ile birlikte dolaşmaya çıktı. Gençler, kamyonetin hakimiyetini kaybederek bir gecekondunun çatısına uçtu. Olay saat 9.30 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1269. sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ali Yücedağ (16) yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte babası Yavuz Yücedağ'a ait kamyoneti izinsiz bir şekilde aldıktan sonra mahallede dolaşmaya başladı.
Gençler Zübeyde Hanım Mahallesi 1269 sokaktan geçtikleri esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten bir gecekondunun çatısına uçtu. Yaşanan olayda aracı kullanan Ali Yücedağ başından yaralanırken yanında bulunan arkadaşları ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattılar yaralı gençler olay yerine gelen ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilir iken durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Gecekondunun çatısına uçan kamyonet olay yerine çağrılan vinç yardımı ile bulunduğu kaldırıldı (HT-ÖFA
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