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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç tutuklandı

Babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç tutuklandı

Tutuklanan gencin adliyeden çıkışı

Akalan Kız Kardeş 

-Polis aracına binmesi
-Canik ilçe emniyet yazısı
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da babasına kuru sıkı tabancayla ateş edip kız kardeşinin de kafasına tabanca kabzasıyla vurduğu iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 21 yaşındaki E.E. adlı genç ailesi sorunlar yüzünden babası Z.E.'ye (58) kuru sıkı tabancayla ateş açıp ablası E.K.'nin (25) de kafasına tabanca kabzası ile vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan E.E. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (MAY-
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