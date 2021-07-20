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Babasına kurban kesmek için yardım eden çocuk elini kesti
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Babasına kurban kesmek için yardım eden çocuk elini kesti

Babasına kurban kesmek için yardım eden çocuk elini kesti

çocuğun hastane getirilmesi

Yüzme Hastane Kurban Kesimi Hayvan 

-hastaneden çıkışı
-sarılı elinden detay
-hastane detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kurban kesimi sırasında babasına yardım etmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, elini keserek hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Mahmut Akbulut, kurban kesimi sırasında kasap olan babasına yardım etmeye çalıştı. Akbulut babasının görmediği sırada hayvanın kellesini yüzmeye çalışırken bıçakla elini kesti. Amcası tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen çocuğun eline dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.
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