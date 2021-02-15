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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Babası ve babaannesini öldüren genç tutuklandı

Babası ve babaannesini öldüren genç tutuklandı

arşiv

Jandarma Psikoloji Psikolojik Tedavi 

-Adliyeye götürülürken görüntü

( MANİSA ) - Babası ve babaannesini öldüren genç tutuklandı- Manisa’da annesini vuran babasını ve o sırada evde olan babaannesini öldüren genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşanan aile içi tartışmada annesini tüfekle vuran babasını ve babaannesini öldüren 22 yaşındaki Hüseyin Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa’nın Alaşehir ilçesi Çarıktekke Mahallesi'nde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu psikolojik sorunları olan ve tedavi gören 22 yaşındaki Hüseyin Özcan önce annesini tüfekle vurduğunu iddia ettiği babasını ardından da aynı evde yaşadıkları babaannesini vurdu. Olayda aynı aileden 3 kişi öldü. Babası Süleyman Özcan (52)'ın annesi Raziye Özcan (50)'ı tüfekle vurarak öldürmesinin ardından babasının elinden aldığı tüfekle önce babasını ardından da 82 yaşındaki babaannesi Karanfil Özcan'ı öldürerek durumu jandarma ve 112 ekiplerine haber veren 22 yaşındaki Hüseyin Özcan çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin Özcan'ın 22 yıl önce evlatlık olarak alındığı ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. (SC-
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