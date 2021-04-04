Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Morg önü, olay yeri inceleme jandarma aracı

Jandarma Üvey Anne Olay Yeri İnceleme Ormanlı Harekete Geç 

-Tabutun getirilmesi, araca konulması
-Cenaze namazının kılınması
-Tabuttan detay
-Arşiv görüntüler

( ZONGULDAK )- 5 aydır kayıp cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında- Baba, oğlunu üvey annesine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürmüş ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 5 aydır kayıp gençle ilgili araştırma yapan JASAT ekipleri, gencin babasını ve üvey annesini sorgulamasının ardından cinayeti ortaya çıkardı. Hiç kayıp ihbarı vermeyen, soranlara da Manisa'ya çalışmaya gittiğini söyleyen baba Sait Zengin, jandarmadaki sorgusunda oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Olayda öldürülen adamın diğer kardeşi de Çanakkale'de gözaltına alındı. Gencin cenazesi ise otopsi işleminin ardından köyünde defnedildi. Edinilen bilgiye göre olay Karadere köyünde yaşandı. 32 yaşındaki Aydın Zengin geçen yıl Aralık ayında ortadan kayboldu. Ancak babası Sait Zengin ve üvey annesi gençle ilgili herhangi bir müracaatta bulunmadı. Şüphe üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, olayla ilgili çalışmaları derinleştirdi. Baba, oğlunu soranlara ise Manisa'ya çalışmaya gittiğini söyledi.

Ancak Aydın Zengin'e ait herhangi bir bulguya ise ulaşılamadı. Diğer kardeş de gözaltında Bunun üzerine Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, baba Sait Zengin'i gözaltına aldı. Sorguda oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Sait Zengin, cesedi ise köyün yakınlarındaki ormanlık alandaki kuyuya gömdüğünü söyledi.

Cumhuriyet Savcısı ile birlikte dün gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalara iş makineleri de eklendi. Kadavra arama köpeği Salto da bölgede arama yaptı. 32 yaşındaki Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Aydın Zengin'in cesedi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken baba Sait Zengin, ikinci eşi Ü. Zengin gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda Sait Zengin'in bir arkadaşı ile Çanakkale'de yaşayan diğer oğlu A.Zengin de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Otopsinin ardından toprağa verildi Jandarmadaki ilk sorgusunda olayı kendisinin işlediğini itiraf eden Sait Zengin, oğlu ile ormanlık alana su kuyusu açmak için gittiğini söyledi.

Oğlunun üvey annesi olan eşi Ü.Zengin'e tecavüz ettiğini iddia eden Sait Zengin, kuyudaki çalışma sırasında çıkan tartışmada Aydın Zengin'in kendisine tüfek doğrulttuğunu öne sürdü. Bunun üzerine yaşanan boğuşmada tüfeğin ateş aldığını oğlunun vurularak öldüğünü korktuğu için de cesedi su kuyusuna gömdüğünü söylediği iddia edildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken Aydın Zengin'in cansız bedeni ise yapılan otopsinin ardından köyüne götürülerek toprağa verildi.
(SÖ-OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement