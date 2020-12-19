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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi

Babası cezaevindeki çocuğa polisten doğum günü sürprizi

Pastadan görüntüler

Doğum Günü Küçük Kız Polis Merkezi Doğum Günü Pastası Harekete Geç 

-Polisin kapıyı çalması
-Deniz Su ve annesinin kapıyı açması
-Deniz Su'nun mumları üflemesi
-detay görüntüler

( ADANA )- Polis, 3 yaşındaki Deniz Su’nun doğum gününü kutladı ADANA

- Adana’da polis, babası cezaevinde olan ve maddi durumları yerinde olmayan 3 yaşındaki Deniz Su’nun doğum gününü kutladı. Babaları cezaevinde olan Fadime Medine Kıvrım (12), Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine ‘Bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor’ mesajını attı. Ekipler ise küçük Deniz Su’yu mutlu etmek için Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla harekete geçti. Yaptırdıkları yaş pasta ve oyuncaklarla evine gelen polisleri kapıda gören Deniz Su’nun çok mutlu olduğu görüldü.
Küçük Deniz, dilek tutup mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Ayrıca polisler küçük kızın kardeşlerine de hediye verdi. Anne Reyhan Kıvrım (29) ise gazetecilere çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Büyük kızım dün polis merkezine mesaj atmış ve ‘bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor’ demiş. Onun içinde polisler bugün Allah razı olsun geldiler kızımın doğum gününü kutladılar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bende çok mutluyum” diye konuştu.

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