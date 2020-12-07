-Cezai işlemler

-Babam hasta diyen sürücüye trafik polisinin isyan edişi

-Cezaların imzalanması



( İSTANBUL ) "Babam hasta" yalanı trafik polisini isyan ettirdi İSTANBUL



- İçişleri Bakanlığı kararıyla korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün saat 21.00'de tekrar başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'de son bulacak. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip olan İstanbul'da da bir çok noktada polis ekiplerinin denetimi başladı.

Trafik ekiplerinin yön levhalarına uymayan bir çok vatandaşa cezai işlem uygulandı Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da bir çok noktada polis uygulama noktaları kuruldu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde 'Kısıtlamadan muaf olan kişiler' belgelerini polislere göstererek yollarına devam ederken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. İstanbul'da iki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik polislerinin trafik işaretlerini hiçe sayarak dubayla ayrılmış alandan Avrupa yakasına geçmeye çalışan bir çok vatandaşa yön levhalarına uymadıkları gerekçesiyle 132 liralık cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ekiplere uzun süre dil dökmesi cezanın yazılmasına engel olmadı. 'Babam hastanede yanına gidiyorum' yalanı trafik polisini isyan ettirdi: Bunu bari yapma ya Saat 21.00'de başlayan kısıtlamayı ihlal ederek Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen bir sürücü polis ekiplerine 'Babam hasta, yanına gidiyorum' dedi.

Polis ekibi sürücünün mazeretiyle ilgili bir kanıt isteyince gerçek günyüzüne çıktı. Esnaf olduğunu ve çok borcu olduğunu söyleyen sürücü kısıtlamayı ihlal ettiğini kabul edince trafik polisi, "Babam hasta diyorsun bir de bunu bari yapma ya tövbe estağfirullah" diyerek tepki gösterdi. İşten geç çıktığını ifade eden sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Hem kısıtlamadan haberi yok hem de kamyonet geçişine yasak olan köprüden kamyonetiyle geçmek istedi Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kontrollere başlayan polis ekipleri, köprüden geçmesi yasak olan bir kamyoneti durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan sürücü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamyonet geçişine yasak olduğunu bilmediğini söyledikten sonra kısıtlamadan da haberinin olmadığını ekiplere söyledi.



Hem köprüden geçiş kuralını hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye cezai işlem uygulanırken ekiplerin denetim noktalarında kontrolleri kısıtlamanın son bulacağı saat 05.00'e kadar devam edecek. Hanifi Bayar



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