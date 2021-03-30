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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
'Babam araç sürerken telefonla konuştuğunda düdük çalacağım'

'Babam araç sürerken telefonla konuştuğunda düdük çalacağım'

Genel görüntüler

İçişleri Bakanlığı Kural İhlali Küçük Çocuk Emniyet Kemeri Farkındalık 

-Yayalardan görüntü
-Broşür verilmesi
-Çocuklara düdük verilmesi
-Röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) "Babam araç sürerken telefonla konuştuğunda düdük çalacağım"- Türkiye’de eş zamanlı Öncelik Hayatın Öncelik Yaya’nın projesi İSTANBUL

- İçişleri Bakanlığı Koordinesiyle yurt genelinde eş zamanlı olarak Öncelik Hayatın Öncelik Yaya’nın projesi kapsamında vatandaşlar bilinçlendirildi. Hadımköy TEM Bağlantı yolunda sürücüleri uyaran trafik polisleri, araçtaki küçük çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. Polisin bilgilendirdiği küçük çocuk, "Düdük verdiler. Babam seyir halinde telefonla konuştuğunda çalacağım" dedi.
‘Öncelik Hayatın Öncelik Yaya’nın” projesi kapsamında İçişleri bakanlığının koordinesiyle tüm Türkiye genelinde yay geçitlerinde ve yollarda farkındalık oluşturmak amacıyla denetim yapıldı. Hadımköy TEM Bağlantı Yolu’nda da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bağlı trafik polisleri araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları bilinçlendirildi. Araç içerisinde duran çocuklara polis tarafından kırmızı düdük verilerek sürücünün kural ihlali yapması durumunda düdük çalarak uyarmaları istendi. Polisin bilgilendirme yaptığı bir çocuk, “Düdük verdiler. Babam seyir halinde telefonla konuştuğunda çalacağım. Yaya geçidinden geçeceğim ve emniyet kemerini takacağım” dedi.
Trafik polisi ekipleri tarafından bilgilendirme yapılan sürücüler ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek herkesin bilinçli olması gerektiğini ifade ettiler.
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