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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Babadan yadigar traktörle paket servisi yapıyor

Babadan yadigar traktörle paket servisi yapıyor

Pide yapımı ve detaylar

Ekince Cenin 

-Paket yapılması
-Gencin çıkıp traktöre gitmesi
-Traktörü çalıştırıp gitmesi
-Traktörün trafikte detay
-Turgut Ekinci ile röp
-Mustafa Can Ekinci ile röp

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te pide salonu işleten Ekinci ailesi, babadan yadigar traktörle müşterilerine paket servisi yapıyor. Merkeze bağlı Soğuksu Mahallesi'nde ailesiyle pide salonu işleten ve siparişleri müşterilerine babasından kalan 1979 model traktörle ulaştıran Turgut Ekinci (44), 1 yıl önce açtıkları pide salonunda paket servisleri babadan kalma yadigar traktörle onun hatıralarını yaşatmak işin yaptıklarını söyledi.

Ekinci, bu düşüncenin zamanla müşteriler tarafından büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, “ Müşteriler sipariş verirken "Traktörlü pide salonu orası mı?" diye soruyor. Çokta ilgi gördü. Tamamen tesadüf olan bu ilgiyi devam ettirmek için servisimizi traktörle yapıyoruz. Aslında tesadüfen bir iki sipariş servisi yapınca, vatandaşın ilgisini de çekti. Asıl amacım, baba yadigarı traktörümün devamlı gözümün önünde kalmasını istedim. Traktörün manevi değeri var." dedi.
Babasıyla paket servisi yapan 18 yaşındaki Mustafa Can Ekinci de siparişi traktörle götürünce müşterilerin şaşırdığını ifade ederek, “Traktör müşterilerin dikkatini çekiyor. Müşteriler önce şaşırıyor. Görenlerinde dikkatini çekiyor. Normalde motosiklet bekliyorlar. Kornaya basıp 'Siparişiniz geldi.' deyince şaşırıyorlar. İlgisini de çekince bu sefer sorup soruşturuyor. Satışlarımızı bile etkiledi" diye konuştu.
(YE-
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