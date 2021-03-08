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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Babadan miras güvercin sevdası

Babadan miras güvercin sevdası

Kümes detay

Trol 

-Güvercin uçurma detay
-Röportaj
-Güvercinler detay
-Güvercin indirme detay
-Eliyle uçurma detay

( HATAY )- Aykut Özdemir, evinin teras katına yaptığı kümeste güvercinlerine gözü gibi bakıyor HATAY

- Hatay’ın Antakya ilçesinde babasından miras kalan filo güvercini yetiştirme hevesini sürdüren Aykut Özdemir, evinin teras katına yaptığı kümeste güvercinlerine gözü gibi bakıyor. Küçükken babasından öğrendiği güvercin yetiştirme tekniklerini bu yaşına kadar sürdüren Özdemir, filo güvercinlerinin özelliklerini anlattı. Bu işi para kazanmak için yapmadığını belirten Özdemir, “Ben bunu hobi olarak yapıyorum. Pandemide herkes evlerinde sıkılırken, biz damlardaydık. Burada herkes güvercin besliyor üç damın ikisinde güvercin var” dedi.
Filo güvercini hakkında bilgi veren Özdemir, “Uçum için beslenir, takla atmazlar. Kimisi 10 dakika, kimisi 10 saat uçar. Biz bu şekilde uçan güvercinlere filo güvercinleri diyoruz” ifadelerini kullandı. Güvercin uçurma yöntemlerine de değinen Özdemir, “Bunun birçok yöntemi var, öncelikle kuş yerini sevmek zorunda. Yeri gelince banyo koymalısınız, yeri geldiğinde bu güvercinler erkek olduğu için dişi güvercin göstermelisiniz. Burayı sevdiği takdirde uçuyor ve başka yere de gitmiyor” dedi.
Aykut Özdemir, güvercinlerin kendisi için ne anlama geldiğini de şöyle ifade ediyor: "Bir ana, bir baba, bir sevgili demek. Bu kuşların yemi, ilacı, suyu ve ihtiyaçları var, bir çocuk gibi düşünün. Sürekli ilgileniyorsun, günlük kaç gram yem yemişler onu kontrol ediyorsun. İçlerinde hastalanan var mı bakıyorsun, kümeste kavga yapmışlar mı inceliyorum, canımızdan bir parça” diyerek konuşmasını tamamladı. (DY
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