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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Babadan kalma evi Ata Ocağı Müzesi’ne çevirdi

Babadan kalma evi Ata Ocağı Müzesi’ne çevirdi

Müzenin dışından çekilen genel görüntüler

Edebiyat Misyon Tarım Ziyaretçiler Harekete Geç 

-Müzenin içinden çekilen genel görüntüler
-Müzenin içinden çekilen detay görüntüler
-Müze sahibi Sefer Karakoyunlu ile yapılan röportaj
-Müzeyi ziyarete gelen Coşkun Oluz ile yapılan röportaj

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Iğdır’da bir vatandaş, babasından kalan 2 katlı evin bahçesini eski tarım aletleriyle doldurarak Ata Ocağı Müzesi’ne dönüştürdü. Iğdır merkeze yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Sefer Karakoyunlu isimli vatandaş, babasından kendisine miras kalan 2 katlı evin bahçesinde topladığı eski tarım malzemeleriyle ‘Ata Ocağı Müzesi’ oluşturdu. Sefer, ilçe sakinlerinin de desteğiyle oluşturduğu müzede sergilediği ilkel tarım aletleriyle, unutulmaya yüz tutmuş eski Türk Kültürü’nü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Haftanın 7 günü açık olan Ata Ocağı Müzesi’ne ilgi ise oldukça yüksek. ‘İnanılmaz derecede mutluluk verici bir tablo oluştu’ Müze çalışmasına ilk başladığında insanların kendisinin yaptığı çalışmaları anlamakta güçlük çektiğini belirten Sefer Karakoyun, “Geçmişten günümüze kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı ve musikimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda böyle bir boşluğun olduğunu hissettim ve gördüm. Karakoyunlu halkından ricada bulunduk. Evinde böyle eski, kullanılmayan veya eskiden kalan tarım aletleri ile ev aletlerini bize vermelerini rica ettik. Sonunda böyle bir müze oluştu. Vatandaş önce pek anlayamadı konunun ne olduğunu ama yavaş yavaş onlar da ne olduğunu anladılar. Ve şimdi büyük bir teveccüh var. Hemen hemen her gün ziyaretçilerimiz oluyor. Hüzünlenenler oluyor bazen. Babalarının, dedelerinin bu aletlerle burada hayatlarını idame ettirdiklerini görüyorlar. İnanılmaz derecede mutluluk verici bir tablo oluştu.” dedi.
‘Tamamen el emeğiyle ortaya çıktı’ Ata Ocağı Kültür Evleri’ni oluşturmasındaki amacın Türk kültürünü gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak olduğunu kaydeden Karakoyunlu, “Yaklaşık 2 aydır burada imece usulüyle çalışma yapıyoruz. Tüm Karakoyunlu halkının desteği oldu. Tamamen bir el emeğiyle ortaya çıktı. Ata Ocağı Kültür Evleri’ni Iğdır ve bölgesinde oluşturmaya çalışmamızdaki amaç geçmişteki tüm Türk Kültür Evleri’nin ve buradaki hayatlarını ve tarihimizi gelecek nesillere aktarmak. Bu amaç doğrultusunda bu müzelerin oluşmasına katkı sağlayan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Haftanın her günü açık. Girişler ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir.” ifadelerini kullandı. ‘Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi, Karakoyunlu Devleti'nin misyonunu üstlenmiştir’ Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesini ziyarete gelen vatandaşlardan Coşkun Oluz, Iğdırlı vatandaşların bu tür değerlere sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı. Ata Ocakları’nın Türk Kültürü’nde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Oluz, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: “İsmim Coşkun Oluz. Iğdırlıyım. Karakoyunlu Ata Ocağı Kültür ve Sanat Evi’ndeyiz. Nasıl ki Kastamonu yöresel evleri, Tokat evleri ve Karadeniz yayla evleri var ise Iğdır'ın da Ata Ocakları meşhurdur. Tabi bu gitgide kayboluyordu. Karakoyunlu’da, Melekli’de, Küllük Köyü'nde ve Tekaltı Köyü'nde bu çalışmalar tekrar harekete geçti. Karakoyunlu ve Iğdır halkından şunu özellikle istiyorum ki bu tür yerlere destek olsunlar. Evlerinde kullanmadıkları geçmişten kalan tarım eşyaları varsa bu tür yerlere bağışlasınlar. Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi, Karakoyunlu Devleti'nin misyonunu üstlenmiştir. Bu tür değerlerin yaşatılması ve korunması turizm açısından ve kültürümüz adına çok büyük bir zenginliktir.”
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